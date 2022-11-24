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Вингер сборной Франции досрочно покинул тренировку. У игрока мышечный дискомфорт

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Больше всех от чемпионата мира посреди сезона пострадала Франция

Вингер сборной Франции досрочно покинул тренировку. У игрока мышечный дискомфорт

Фото: twitter.com/equipedefrance

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Кингсли Коман почуствовал дискомфорт после вчерашнего товарищеского матча между Les Bleus и катарской футбольной команды "Аль-Мархия". Вингер сборной Франции 24-го ноября не смог отзаниматься тренировочную сессию со всей командой.

Коман провел разминку и вернулся в раздевалку. Сообщается, что врачи в курсе дискомфортных ощущений футболиста и держат всё под контролем.

Решение провести товарищеский матч было принято, чтобы все футболисты были в тонусе. Команда Дидье Дешама одержала победу с комфортным счетом 4:1.

Пока неясно сможет ли Коман сыграть в следующем матче французов. Национальная команда сыграет со сборной Дании 26-го ноября.

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В статье: Франция Кингсли Коман
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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