 4 нулевых ничьих в стартовом туре ЧМ-2022 – это антирекорд мундиалей ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. 4 нулевых ничьих в стартовом туре ЧМ-2022 – это антирекорд мундиалей
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

4 нулевых ничьих в стартовом туре ЧМ-2022 – это антирекорд мундиалей

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В этом году защита играет особенно хорошо

4 нулевых ничьих в стартовом туре ЧМ-2022 – это антирекорд мундиалей

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Чемпионат мира в Катаре может войти в историю по количеству нулевых ничьих. Матч Уругвая и Южной Кореи стал уже четвертыми "нулями" в 1-м туре мундиаля.

Четыре матча первого тура со счетом 0:0 – это антирекорд. Самое больше количество нулевых ничьих на мундиале в 21-м веке – 6.

Такое количество безголевых ничьих было зафиксировано в 2010-м году. В 2006-м и 2014-м "нулей" было по 5, в 2002-м – 2, в 2018-м – 1.

Таким образом, командам достаточно сыграть ещё три нулевых ничьих, чтобы турнир вошел в исторю по этому показателю. У сборных для этого есть ещё два целых тура.

В первом туре осталось два матча Португалия – Гана (0:0, первый тайм) и Бразилия – Сербия (24 ноября, 21:00).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде