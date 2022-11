4 нулевых ничьих в стартовом туре ЧМ-2022 – это антирекорд мундиалей

Чемпионат мира в Катаре может войти в историю по количеству нулевых ничьих. Матч Уругвая и Южной Кореи стал уже четвертыми "нулями" в 1-м туре мундиаля.

Четыре матча первого тура со счетом 0:0 – это антирекорд. Самое больше количество нулевых ничьих на мундиале в 21-м веке – 6.

Такое количество безголевых ничьих было зафиксировано в 2010-м году. В 2006-м и 2014-м "нулей" было по 5, в 2002-м – 2, в 2018-м – 1.

Таким образом, командам достаточно сыграть ещё три нулевых ничьих, чтобы турнир вошел в исторю по этому показателю. У сборных для этого есть ещё два целых тура.

В первом туре осталось два матча Португалия – Гана (0:0, первый тайм) и Бразилия – Сербия (24 ноября, 21:00).

8 - Eight different sides have now drawn their opening game of the 2022 World Cup 0-0 (Denmark, Tunisia, Mexico, Poland, Morocco, Croatia, Uruguay & Korea Republic); already the most sides to play out a goalless draw in their tournament opener in a single edition. Tentative. pic.twitter.com/EH8ca8EwBq