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Роналду клуб не нужен. Португалец реализует пенальти
Роналду – Месси. 1:1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Португалии выходит вперед в матче против Ганы (1:0). Криштиану Роналду реализует пенальти.
64' Криштиану Роналду – 1:0.
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magnum power (БОМЖ)
24.11.2022 в 19:27
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