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Роналду клуб не нужен. Португалец реализует пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Роналду – Месси. 1:1

Роналду клуб не нужен. Португалец реализует пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Португалии выходит вперед в матче против Ганы (1:0). Криштиану Роналду реализует пенальти.

64' Криштиану Роналду – 1:0.

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В статье: Гана Криштиану Роналду Португалия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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magnum power (БОМЖ)
24.11.2022 в 19:27
у цьому випадку: судді вар не потрібний. крися знову малює пенальті.
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