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Криштиану Роналду – первый футболист в истории, забивавший на 5 чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
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Ответ "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду – первый футболист в истории, забивавший на 5 чемпионатах мира

Фото: Getty Images

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Криштиану Роналду вывел Португалию вперед в матче с Ганой. Он единственный футболист, забивавший на 5 чемпионатах мира.

Сыграв на 5 чемпионате мира Роналду повторил рекорд экс-вратаря сборной Мексики Антонио Карбахаля, бывшего защитника сборной Германии Лотара Маттеуса, экс-защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса, бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Но ни один из них не забивал в каждом из этих 5 мундиалей.

Напомним, что 22-го ноября "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду разорвали контракт.

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В статье: Криштиану Роналду Чемпионат мира 2022
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