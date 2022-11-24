Криштиану Роналду – первый футболист в истории, забивавший на 5 чемпионатах мира

Криштиану Роналду вывел Португалию вперед в матче с Ганой. Он единственный футболист, забивавший на 5 чемпионатах мира.

Сыграв на 5 чемпионате мира Роналду повторил рекорд экс-вратаря сборной Мексики Антонио Карбахаля, бывшего защитника сборной Германии Лотара Маттеуса, экс-защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса, бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Но ни один из них не забивал в каждом из этих 5 мундиалей.

Напомним, что 22-го ноября "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду разорвали контракт.