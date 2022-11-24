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Гана быстро отвечает на рекорды Роналду и сравнивает счет. Первый гол африканских команд на ЧМ
Заслуженный гол
Фото: Getty Images
Гана сравнивает счет в противостоянии с Португалией. Первый мяч сборной забил Андре Айю.
Прострел чудом прошел и Айю первым оказывается на мяче. Счет равный.
73' Андре Айю – 1:1.
Сборная Ганы стала первой африканской командой, забившей гол на этом чемпионате мира. Марокко – Хорватия (0:0), Дания – Тунис (0:0), Сенегал – Нидерланды (0:2).
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