 Гана быстро отвечает на рекорды Роналду и сравнивает счет. Первый гол африканских команд на ЧМ ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Гана быстро отвечает на рекорды Роналду и сравнивает счет. Первый гол африканских команд на ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гана быстро отвечает на рекорды Роналду и сравнивает счет. Первый гол африканских команд на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Заслуженный гол

Гана быстро отвечает на рекорды Роналду и сравнивает счет. Первый гол африканских команд на ЧМ

Фото: Getty Images

Новина українською

Гана сравнивает счет в противостоянии с Португалией. Первый мяч сборной забил Андре Айю.

Прострел чудом прошел и Айю первым оказывается на мяче. Счет равный.

73' Андре Айю – 1:1.

Сборная Ганы стала первой африканской командой, забившей гол на этом чемпионате мира. Марокко – Хорватия (0:0), Дания – Тунис (0:0), Сенегал – Нидерланды (0:2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гана Португалия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде