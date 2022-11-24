 Леау с замены закрывает матч за 10 минут до конца. 3:1 ᐉ UA-Футбол
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Леау с замены закрывает матч за 10 минут до конца. 3:1

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Посыпалась Гана

Леау с замены закрывает матч за 10 минут до конца. 3:1

Фото: Getty Images

Новина українською

Быстро пропускает Гана третий гол. Два мяча за две минуты.

Рафаэль Леау точно на технику пробивает в дальний угол.

80' Рафаэль Леау– 3:1.

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В статье: Гана Португалия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.11.2022 в 20:08
Для чого писати про закриття матчу за 10 хв до кінця матчу,якщо напруга була до останньої секунди?
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