Чемпионат мира FIFA
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Леау с замены закрывает матч за 10 минут до конца. 3:1
Посыпалась Гана
Фото: Getty Images
Быстро пропускает Гана третий гол. Два мяча за две минуты.
Рафаэль Леау точно на технику пробивает в дальний угол.
80' Рафаэль Леау– 3:1.
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.11.2022 в 20:08
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