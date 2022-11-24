 Гана головой отыгрывает еще один мяч за 2 минуты до конца. Нападающий отпраздновал в стиле Криштиану ᐉ UA-Футбол
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Гана головой отыгрывает еще один мяч за 2 минуты до конца. Нападающий отпраздновал в стиле Криштиану

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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Гана головой отыгрывает еще один мяч за 2 минуты до конца. Нападающий отпраздновал в стиле Криштиану

Фото: Getty Images

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Гана отыгрывает ещё один мяч оставляя шансы на ничью. Португальцы проигрывают второй этаж.

89' Осман Букари – 2:3.

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В статье: Гана Португалия Чемпионат мира 2022
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