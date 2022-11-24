Чемпионат мира FIFA
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Гана головой отыгрывает еще один мяч за 2 минуты до конца. Нападающий отпраздновал в стиле Криштиану
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Фото: Getty Images
Гана отыгрывает ещё один мяч оставляя шансы на ничью. Португальцы проигрывают второй этаж.
89' Осман Букари – 2:3.
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