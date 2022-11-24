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Роналду догнал по голам на ЧМ Марадону, Феллера и Ривалдо

Чемпионат мира FIFA
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Португалии удалось победить

Роналду догнал по голам на ЧМ Марадону, Феллера и Ривалдо

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Португалия – Гана (3:2). Этот гол стал 8-м на чемпионатах мира для 37-летнего нападающего.

По количеству голов на мундиалях португалец догнал Диего Марадону, Руди Феллера (Германия) и Ривалдо.

Напомним, что Лионель Месси в матче Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) забил свой 7 мяч на чемпионатах мира.

Рекорд по количеству голов на мировом первенстве принадлежит Мирославу Клозе – 16 мячей.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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