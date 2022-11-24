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Победа благодаря дублю Ришарлисона. Бразилия 2:0 Сербия

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Невероятную игру выдал нападающий Тоттенхэма

Победа благодаря дублю Ришарлисона. Бразилия 2:0 Сербия

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Бразилии победила Сербию в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:0. Теперь "Селесао" - первые в своей группе.Оба гола забил нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон.

В первой половине игры бразильцы не спешили атаковать и мало создали, однако во втором тайме все изменилось. Вини Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Рафинья начали разрывать защиту соперников скоростью и дриблингом. И если первый гол Ришарлисона вышел корявым и непримечательным, то второй - шедевр. Он ударил в падении через себя.

Чемпионат мира, первый тур, группа G. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Бразилия – Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон, 62; 73

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус – Неймар

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович, Сергей Милинкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович – Тадич – Митрович

Предупреждения: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64

Турнирное положение в группе G

# Команда И В Н П М РМ О
1 Бразилия 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 Швейцария 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 Камерун 1 0 0 1 0-1 -1 0
4 Сербия 1 0 0 1 0-2 -2 0
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В статье: Бразилия Сербия Неймар ЧМ-2022 сборная Сербии сборная Бразилии национальная сборная Сербии Национальная сборная Бразилии Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
24.11.2022 в 23:12
Ну что - кто смотрел матч, наверняка оценил один из самых лучших голов этого ЧМ. Эффектная штучка, оч. понравилось. Сама игра так себе, каждый отыграл на желаемое особо не напрягаясь. Команды разные, у каждой своя дорога … будет ещё где приложиться …
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