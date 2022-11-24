Победа благодаря дублю Ришарлисона. Бразилия 2:0 Сербия

Сборная Бразилии победила Сербию в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:0. Теперь "Селесао" - первые в своей группе.Оба гола забил нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон.

В первой половине игры бразильцы не спешили атаковать и мало создали, однако во втором тайме все изменилось. Вини Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Рафинья начали разрывать защиту соперников скоростью и дриблингом. И если первый гол Ришарлисона вышел корявым и непримечательным, то второй - шедевр. Он ударил в падении через себя.

Чемпионат мира, первый тур, группа G. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Бразилия – Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон, 62; 73

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус – Неймар

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович, Сергей Милинкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович – Тадич – Митрович

Предупреждения: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64

Турнирное положение в группе G