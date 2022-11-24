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Победа благодаря дублю Ришарлисона. Бразилия 2:0 Сербия
Невероятную игру выдал нападающий Тоттенхэма
фото - Getty Images
Сборная Бразилии победила Сербию в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:0. Теперь "Селесао" - первые в своей группе.Оба гола забил нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон.
В первой половине игры бразильцы не спешили атаковать и мало создали, однако во втором тайме все изменилось. Вини Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Рафинья начали разрывать защиту соперников скоростью и дриблингом. И если первый гол Ришарлисона вышел корявым и непримечательным, то второй - шедевр. Он ударил в падении через себя.
Чемпионат мира, первый тур, группа G. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”
Бразилия – Сербия 2:0
Голы: Ришарлисон, 62; 73
Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро – Каземиро, Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус – Неймар
Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович, Сергей Милинкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович – Тадич – Митрович
Предупреждения: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64
Турнирное положение в группе G
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Камерун
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|Сербия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
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