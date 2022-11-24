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Неймар в теме. Стартовые составы команд на матч Бразилия - Сербия
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы G
Уже известны стартовые составы команд
Бразилия: Алисон – Данило, Маркиньос, Т. Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.
Сербия: В. Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву, а UA-Футбол проведет
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