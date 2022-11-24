Неймар в теме. Стартовые составы команд на матч Бразилия - Сербия

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы G ЧМ-2022 , в котором сыграют сборные Бразилии и Сербии.

Уже известны стартовые составы команд

Бразилия: Алисон – Данило, Маркиньос, Т. Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

Сербия: В. Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.