Ришарлисон дублем вывел Бразилию вперед в матче против Сербии

Во втором тайме матча первого тура группового этапа Чемпионата мира против Сербии сборная Бразилия все-таки воплотила свое преимущество на поле в голы.

На 62-й минуте встречи Ришарлисон открыл счет, удачно сыграв на добивании. Сначала Винисиус Жуниор пробил по воротам, но после сейва голкипера сербов игрок "Эвертона" поразил пустые ворота.

Второй гол не заставил себя долго ждать, ведь через 11 минут тот же Ришарлисон удвоил преимущество номинальных хозяев. И получилось это у него очень красиво: после ассиста Винисиуса ударом через себя.

Это первые голы Ришарлисона на чемпионатах мира. Кроме того, бразилец оформил свой четвертый дубль в составе "селесао".