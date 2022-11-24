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Возможно, самый лучший гол всего ЧМ-2022. ВИДЕО, как Ришарлисон забил Сербии бисиклетой
Василий Кобин ставит лайк
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном матче первого тура Чемпионата мира-2022 Бразилия встречается с Сербией. Хотя первый тайм команды выдали безголевым, однако после перерыва Ришарлисон оформил дубль, установив комфортное преимущество для своей команды.
Особенно красивым получился второй гол нападающего "Эвертона". Ришарлисон после прострела Винисиуса Жуниора с левого фланга принял мяч и отправил его в левый угол ворот ударом через себя. Голкипер сербов был в этой ситуации бессилен.
Благодаря этим двум голам Ришарлисон присоединился к другой пятерке авторов дублей на текущем Мундиале: Жиру, Саке, Тареми, Торресу и Валенсии. Они возглавляют таблицу бомбардиров ЧМ в Катаре.
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