Возможно, самый лучший гол всего ЧМ-2022. ВИДЕО, как Ришарлисон забил Сербии бисиклетой

В финальном матче первого тура Чемпионата мира-2022 Бразилия встречается с Сербией. Хотя первый тайм команды выдали безголевым, однако после перерыва Ришарлисон оформил дубль, установив комфортное преимущество для своей команды.

Особенно красивым получился второй гол нападающего "Эвертона". Ришарлисон после прострела Винисиуса Жуниора с левого фланга принял мяч и отправил его в левый угол ворот ударом через себя. Голкипер сербов был в этой ситуации бессилен.

Благодаря этим двум голам Ришарлисон присоединился к другой пятерке авторов дублей на текущем Мундиале: Жиру, Саке, Тареми, Торресу и Валенсии. Они возглавляют таблицу бомбардиров ЧМ в Катаре.