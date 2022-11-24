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Возможно, самый лучший гол всего ЧМ-2022. ВИДЕО, как Ришарлисон забил Сербии бисиклетой

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Василий Кобин ставит лайк

Возможно, самый лучший гол всего ЧМ-2022. ВИДЕО, как Ришарлисон забил Сербии бисиклетой

Getty Images/Global Images Ukraine

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В финальном матче первого тура Чемпионата мира-2022 Бразилия встречается с Сербией. Хотя первый тайм команды выдали безголевым, однако после перерыва Ришарлисон оформил дубль, установив комфортное преимущество для своей команды.

Особенно красивым получился второй гол нападающего "Эвертона". Ришарлисон после прострела Винисиуса Жуниора с левого фланга принял мяч и отправил его в левый угол ворот ударом через себя. Голкипер сербов был в этой ситуации бессилен.

Благодаря этим двум голам Ришарлисон присоединился к другой пятерке авторов дублей на текущем Мундиале: Жиру, Саке, Тареми, Торресу и Валенсии. Они возглавляют таблицу бомбардиров ЧМ в Катаре.

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В статье: Бразилия Сербия Ришарлисон
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Комментарии (1)
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Игорь-Днепр (Днепр)
24.11.2022 в 22:59
Голлассимо!
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