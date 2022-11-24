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Роналду получил седьмую награду лучшему игроку матча на ЧМ и установил рекорд
На его счету сегодня гол
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча Португалия – Гана. В нем подопечные Сантуша победили со счетом 3:2, а Роналду записал в свой счет гол с пенальти.
Для Криштиану эта награда стала седьмой на чемпионатах мира. По этому показателю он вышел на единоличное первое место, опередив Арьена Роббена, у которого шесть наград лучшего игрока матча на Мундиалях.
Отметим, что для Роналду этот ЧМ стал пятым в его карьере. В общей сложности на его счету восемь голов, четыре которых с пенальти. Кстати, по показателю пробития одиннадцатиметровых на Мундиалях капитан португальцев также установил рекорд, ведь никто больше не имел больше попыток.
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