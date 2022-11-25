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С голом через себя от Ришарлисона. Бразилия – Сербия 2:0. Видео голов и обзор матча
Простой поединок для "селесао"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор финального матча первого тура Чемпионата мира-2022, в котором Бразилия обыграла Сербию. Оба гола "селесао" забили после перерыва силами дуэта Винисиус-Ришарлисон. Особенно красивым получился второй гол бразильцев, ведь Ришарлисон ударом через себя поразил ворота соперника. Бразилия могла делать счет и разгромным, но не реализовала убийственные моменты. Сербы же не предложили ничего в ответ.
Чемпионат мира-2022
Группа G, первый тур
Бразилия – Сербия 2:0
Голы: Ришарлисон 62, 73
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