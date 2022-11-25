 Бразилия – Сербия: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 ноября ⋊ Чемпионат мира-2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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С голом через себя от Ришарлисона. Бразилия – Сербия 2:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Простой поединок для "селесао"

С голом через себя от Ришарлисона. Бразилия – Сербия 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор финального матча первого тура Чемпионата мира-2022, в котором Бразилия обыграла Сербию. Оба гола "селесао" забили после перерыва силами дуэта Винисиус-Ришарлисон. Особенно красивым получился второй гол бразильцев, ведь Ришарлисон ударом через себя поразил ворота соперника. Бразилия могла делать счет и разгромным, но не реализовала убийственные моменты. Сербы же не предложили ничего в ответ.

Чемпионат мира-2022

Группа G, первый тур

Бразилия – Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон 62, 73

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В статье: Бразилия Сербия Ришарлисон Винисиус Жуниор
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