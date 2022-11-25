Плакал на скамейке запасных. Неймар получил травму в игре с Сербией

Сборная Бразилии в стартовом туре победила Сербию со счётом 2:0. Одним из самых активных был Неймар, который несколько раз угрожал воротам и организовывал атаки. Однако доиграть матч до конца лидер Бразилии не смог – из-за повреждений после столкновения с сербским защитником Миленковичем он был заменен на 78-й минуте.

Как сообщил врач сборной Бразилии после игры, Неймар вывихнул правую косточку, из-за чего возникла опухлость. Впрочем, врач пока не делает прогнозов, заметив, что нужно подождать первые 24 часа.

Уже после замены Неймар, находясь на скамье для запасных, выглядел крайне расстроенным, партнеры пытались его утешить.

В свою очередь, главный тренер сборной Бразилии Тите выразил надежду, что Неймар сможет принять участие в следующих матчах на Мундиале. Напомним, что Бразилия в группе также сыграет со Швейцарией и Камеруном.