Лионель Аравийский и катар нижних конечностей. Акценты зрителя на играх Кубка мира

Вы себе даже не представляете, какая это катастрофа: увидеть в прямом эфире лишь три поединка из восьми, а остальные добирать, как придется! Для любителя футбола, который предыдущие десять Мундиалей отсмотрел вживую в полном объеме, от свистка до свистка, пренебрегая и жертвуя всем прочим в окружающей действительности.

Но такова уж наша нынешняя реальность, с войной и хаотическими отключениями электроэнергии. В любом случае, я еще здесь и, так или иначе, картина восприятия стартовавшего в Катаре Кубка мира у меня сформировалась. Так что готов поделиться с вами своими впечатлениями.

О глупости и жадности ФИФА, которая пошла на этот беспрецедентный шаг – проведение Главного турнира планеты в неприемлемые для подавляющего большинства его участников сроки – сказано уже достаточно. Чем еще нас неприятно удивили прямо с порога, так это резко возросшим количеством компенсированного времени матча.

Говорят, этим даже занимаются специальные дополнительные арбитры. Не проще ли было бы ввести «чистое» время, давно и безответно стучащееся в двери современного футбола? И, разумеется, сначала протестировать нововведение на менее важном уровне, а не огорошить им всех с бухты-барахты. Но контора Инфантино не ищет взрослых путей.

Из первых восьми игр по-настоящему зрелищными, достойными уровня Мундиаля были лишь две. Собрался было бичевать и клеймить, да заглянул в свои записки четырехлетней давности и вспомнил: точно так же начинался и прошлый мировой фестиваль футбола.

Примечательно, что лучше других смотрелись поединки, завершившиеся разгромом. А ведь начинались они по-разному: если Англия, выждав полчасика, решительно понесла Иран по песчаным кочкам пустыни, то Франции пришлось отыгрываться, пропустив от Австралии уже в дебюте. Но футбола было вдоволь и там, и там.

Скучнее остальных назову также две игры. В первую очередь, матч открытия, в котором второй тайм можно было попросту не смотреть. Эквадор добился своего раньше, а его соперник… Моя жена, приобщившаяся к футболу всерьез в зрелом возрасте, назвала это катаром нижних конечностей (по аналогии с известным заболеванием, кто не в курсе). Ну и Мексика с Польшей: три-четыре шанса на двоих – все же маловато будет.

Как было сказано выше, Катар упокоили еще в первые полчаса, когда Валенсия оформил свой «дубль». Иран же, наверное, все-таки уже к перерыву – третий гол Стерлинга, последовавший буквально сразу после второго мяча англичан, поставил крест на этом полумесяце.

Полноценно интриговали три матча. Гол Бэйла, сравнявшего счет с пенальти, подвел итог для Уэльса во встрече с США на 81-й минуте. Думаю, что, пожалуй, интрига исчерпала себя на пять минут позже для Сенегала, когда Нопперт парировал удар Гейе – второй гол Нидерландов стал уже контрольным выстрелом под занавеску. А вот Нильссен мог вырвать для Дании победу над Тунисом уже на 3-й компенсированной минуте.

Как по мне, наиболее логичен счет игры США с Уэльсом: каждый из соперников «наиграл» ровнехонько на свой забитый мяч, причем одни до перерыва, а другие после. Практически то же самое могу сказать и о поединке Дании с Тунисом, но они в итоге голов так и не забили. Ну, и кто будет спорить со справедливостью крупного счета в матче Англия – Иран?

Катар с Эквадором вполне могли бы исполнить «сухую» ничейку, кабы не стартовый натиск и убийственная реализация невежливых гостей. Мексика «наиграла» на свой забитый мяч, в отличие от Польши, а вот как раз здесь на табло остались нули. Саудовская Аравия ловко и эффектно использовала оба своих шанса в игре с Аргентиной, и все преимущество последней в моментах (которое, к слову, я не назвал бы столь уж и ощутимым) пошло прахом.

Ни в одном случае из восьми судейство не повлияло на результат, хотя однажды могло. Верный нашему блогу коллега Юстас (практикующий футбольный арбитр) категорически не согласен с 11-метровым, назначенным австралийским рефери в ворота Мексики: «На мой взгляд, шла обоюдная борьба с захватами и точками между Левандовским и защитником, и особых оснований для пенальти не было». Подчеркну: даже с учетом ВАРа.

Лучший же арбитраж, по мнению Юстаса, мы увидели в поединке США с Уэльсом, который судил Аль Джазим из Катара. Тут с конечностями все было в порядке, и не только с ними.

Самым везучим зарекомендовал себя Тунис. От пропущенного гола на 70-й минуте и возможного поражения от Дании после удара Корнелиуса его спасла лишь стойка ворот.

Можно также вспомнить штангу, которая приняла на себя удар австралийца Ирвинга, при счете 2:1 в пользу Франции. Кто знает, могли ли быть варианты…

С личностями, ради которых стоит смотреть футбол, пока на Мундиале напряженка. В половине матчей я их вообще не узрел. А половина игроков из второй половины участвовала во встрече Англии с Ираном.

Самая яркая фигура старта – француз Мбаппе: главный вдохновитель разгрома Австралии. Совсем немного уступил ему, в моем видении, англичанин Стерлинг. Третье условное место у меня разделили бы его партнеры Кейн и Сака. Запомнились также Беллингэм и Шоу (Англия), Жиру и Рабьо (Франция), Валенсия (Эквадор) и Тареми (Иран).

Что касается Месси, то он остался самой видной фигурой своего матча (хотя нет, пожалуй, его затмил здесь кипер Саудовской Аравии Аль Овейс – лучший из вратарей на этом отрезке турнира). В любом случае, это тот условный титул, от которого Лионелю Аравийскому надлежит избавиться как можно скорее. Было бы весьма печально, при такой карьере, завершить свое участие в Мундиалях, запомнившись в такой игре.

Понимаю не хуже вас, что французы с англичанами феерили на фоне позволивших им это соперников. И все же, спасибо и на том: без них футбола на старте Кубка мира было бы совсем немного.

И было бы совершенно непонятно, что тут делает Катар, если бы не железная отмазка: что делаю, что делаю – живу я здесь!!! И, вы уж простите за мою политическую незрелость, но ничего, что я таки о футболе? Так вот, единственный голевой шанс в виде нереализованного, да еще и небесспорного пенальти – это печалька. От Польши мы вправе ожидать большего.

Турнирная ситуация?

Группа А. Нидерланды вроде как выиграли свой главный матч. Сенегалу предстоит пободаться с Эквадором (или все же наоборот?) за вторую путевку. О хозяевах ни слова.

Группа В. Англию уже видим в плей-офф. США с Уэльсом скорее потеряли, чем приобрели. Иран еще не сказал последнего слова.

Группа С. Спонсор интриги. Как себя покажет дальше Саудовская Аравия? Пока же ожидается крутой замес, в котором Аргентине придется нелегко, а Польше надо прибавить. Ясно, что ничего не ясно.

Группа D. Франция в плей-офф. Остальные дружно разыгрывают между собой вторую путевку. И отдать кому-либо предпочтение пока затруднительно.

Расстаемся на двое суток, после чего попробуем сравнить наши впечатления от старта второй половины участников Мундиаля. И дай нам Бог на этот раз иметь возможность увидеть их вовремя и больше.

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