Тренер Ганы: Поздравляю Роналду с рекордным голом, но тот пенальти - это подарок от арбитра

Матч Португалия – Гана на ЧМ-2022 вошел в историю. Криштиану Роналду, реализовав пенальти во втором тайме, отличился на пятом подряд Мундиале, чего до этого не удавалось никому.

Впрочем, тренер сборной Ганы Отто Аддо считает, что пенальти был несправедлив.

"Если кто-то забивает гол, поздравляю. Но это был действительно подарок. Что еще я могу сказать? [Это был] особый подарок от арбитра», - цитирует ESPN слова Аддо.

Наставник Ганы на вопрос, что стало причиной поражения, прямо заявил, что это американский рефери Исмаил Элфат.

Аддо подчеркнул, что защитник Ганы Мохаммед Салису не сфолил на Роналду во время пенальти и пожаловался, что судьи не использовали VAR, чтобы убедиться в этом. Бедро Салису слегка коснулось ноги Роналду, прежде чем капитан Португалии упал на землю.

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"Я думаю, что это было действительно неправильное решение. Я не знаю, почему VAR не вмешался. Для меня нет объяснений. И тогда тяжело противостоять команде мирового класса, когда они лидируют», - заявил Аддо.

Он также пытался лично поговорить с арбитром: "Я спросил некоторых людей из ФИФА, могу ли я поговорить с арбитром спокойно и тихо, но они сказали, что он на встрече, и это невозможно".