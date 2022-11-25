Роналду о своем рекорде: Горжусь этим

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой очередной рекорд. Напомним, что в четверг, 24-го ноября, он забил сборной Ганы и стал первым игроком в истории, кто забивал на четырех разных Мундиалях.

"Прекрасный момент – гол на моем пятом чемпионате мира. Мы одержали очень важную победу, хорошо начали турнир. Португалия знает, что на таких соревнованиях победа в первой встрече очень важна. Это еще один рекорд, да. Я единственный игрок, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд, и горжусь этим. Я рад, что команда сумела показать отличный футбол. Было тяжело, однако мы одержали заслуженную победу", – сказал Роналду A Bola.

Добавим, что в групповом этапе Португалия еще сыграет со сборными Уругвая и Южной Кореи.