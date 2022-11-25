Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду о своем рекорде: Горжусь этим
Португалец – единственный, кто забивал на пяти разных чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой очередной рекорд. Напомним, что в четверг, 24-го ноября, он забил сборной Ганы и стал первым игроком в истории, кто забивал на четырех разных Мундиалях.
"Прекрасный момент – гол на моем пятом чемпионате мира. Мы одержали очень важную победу, хорошо начали турнир. Португалия знает, что на таких соревнованиях победа в первой встрече очень важна.
Это еще один рекорд, да. Я единственный игрок, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд, и горжусь этим. Я рад, что команда сумела показать отличный футбол. Было тяжело, однако мы одержали заслуженную победу", – сказал Роналду A Bola.
Добавим, что в групповом этапе Португалия еще сыграет со сборными Уругвая и Южной Кореи.
Популярное сейчас
- Плакал на скамейке запасных. Неймар получил травму в игре с Сербией
- Победы Бразилии, Португалии и Швейцарии, рекорд Роналду. Главные новости за 24 ноября
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Новости по теме
- 00:58 Зарубежные Изысканность Бразилии, целеустремленность Роналду и всей Португалии, Азия удивляет. Джайджест ЧМ-2022
- 23:40 Зарубежные Роналду получил седьмую награду лучшему игроку матча на ЧМ и установил рекорд
- 21:20 Видео Валидол для Роналду и компании. Португалия - Гана 3:2. Видео голов и обзор матча