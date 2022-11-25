Уэльс – Иран. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Иран в первом туре с большим счетом проиграл Англии (2:6). А вот Уэльс получил удобную для себя ничью, которая, возможно, не вытекала из игры против США. Теперь европейцы попытаются замахнуться на что-то большее – потенциальная победа над хозяевами турнира откроет перспективы выхода из группы.

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Матч группы В Уэльс – Катар состоится 25.11.2022 в 12:00. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

ЧМ-2022. Группа в. 2-й тур

25.11.2022

Уэльс - Иран