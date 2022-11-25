Внимательно ли вы следили за первым туром ЧМ-2022? Квиз

Вчера, 24 ноября, завершился первый тур чемпионата мира-2022 в Катаре, который начался 20 ноября. Сегодня мы предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за матчами стартового тура Мундиаля (насколько это было возможно), пройдя наш квиз.