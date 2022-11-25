Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Внимательно ли вы следили за первым туром ЧМ-2022? Квиз
Старту мундиалю в Катаре посвящается
фото - Getty Images
Вчера, 24 ноября, завершился первый тур чемпионата мира-2022 в Катаре, который начался 20 ноября. Сегодня мы предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за матчами стартового тура Мундиаля (насколько это было возможно), пройдя наш квиз.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпион Азии против чемпиона Африки. Катар – Сенегал. Анонс и прогноз матча ЧМ на 25.11.2022
- Победа благодаря дублю Ришарлисона. Бразилия 2:0 Сербия
- Кейруш — на вопрос об Иране: Почему вы не спрашиваете Саутгейта про Англию и США в Афганистане?
- Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн