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Внимательно ли вы следили за первым туром ЧМ-2022? Квиз

Чемпионат мира FIFA
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Старту мундиалю в Катаре посвящается

Внимательно ли вы следили за первым туром ЧМ-2022? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 24 ноября, завершился первый тур чемпионата мира-2022 в Катаре, который начался 20 ноября. Сегодня мы предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за матчами стартового тура Мундиаля (насколько это было возможно), пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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