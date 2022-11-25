Шокирующая Азия, или Где ВАР, где? Акценты зрителя на играх Кубка мира

Думаю, нет нужды объяснять вам, почему в этот раз удалось посмотреть в прямом эфире еще меньше матчей – всего два. Но я пока не сдаюсь и продолжаю наверстывать все при любом удобном случае, чтобы иметь возможность поделиться с вами здесь своими впечатлениями от Мундиаля-2022.

Могу сказать, что, по сравнению со стартом – первой половиной игр первого тура, турнир потихоньку становится более смотрибельным. Могу назвать достойными уровня Кубка мира, с точки зрения зрелищности, уже три поединка из восьми, сыгранных в эти два дня: Бразилия – Сербия, Швейцария – Камерун и Испания – Коста-Рика. В каждом было около десятка опасных эпизодов у ворот.

В то же время только в одном случае игра смотрелась скучно – когда встречались Уругвай и Южная Корея (лишь три серьезных обострения). К тому же, соперники здесь умудрились ни разу не попасть в створ ворот друг друга.

Зато они продержали нас в напряженной неизвестности по поводу исхода матча едва ли не максимально: Вальверде мог принести победу уругвайцам еще на 89-й минуте, но пробил в стойку. Дольше интрига морочила голову лишь дважды: немец Горецка мог сравнять счет с Японией, да промахнулся на пятой компенсированной; а ганец Вильямс в аналогичной ситуации с Португалией банально поскользнулся, что помешало ему полноценно пробить уже перед самым финальным свистком.

Раньше других разобрались со своим визави испанцы: первый же гол Ольмо на 11-й минуте стал началом конца Коста-Рики. Бельгийцам, похоже, удалось решить вопрос перед перерывом – после мяча, забитого Батчуайи, у канадцев имели место уже скорее полумоменты.

Логика на сей раз не признавала компромиссов: или – или. Кристально нулевой я бы назвал ничью Уругвая с Южной Кореей, несмотря на парочку убойных шансов у первых. Несомненно крупной должна была стать победа Испании над Коста-Рикой, пусть и не настолько. Да и два мяча превосходства Бразилии над Сербией выглядят вполне закономерно, хоть могло бы быть и больше.

Практически во всех остальных случаях, как по мне, можно было говорить о неудовлетворенности закономерностью результата. Даже во встрече Швейцарии с Камеруном смотрелась ничья, что уж тогда говорить о Португалии с Ганой, а в ранге победителей с поля, и там и там, ушли европейцы. Тогда как хорваты точно «наиграли» на победный гол с марокканцами, но довольствовались ничьей.

Германия вряд ли по игре заслуживала поражения от Японии, и уж тем паче канадцы никак не были достойны остаться без очков в матче с бельгийцами.

Фемида шумно плюхнулась в лужу в двух играх. Коллега Юстас, мягко выражаясь, в недоумении. Бельгия – Канада, 13-я минута: «Грубейшая ошибка. Не назначен пенальти, вместо него «вне игры» после паса назад игрока бельгийцев. Для меня абсолютно непонятно, где был ВАР?» Боюсь, не в самом удобном месте. И 39-я минута: «Там был фол Витселя, удар по ногам в штрафной площадке, но пенальти снова не поставлен». Тут ВАР как бы подъехал, но лишь для того, чтобы помочь судье увидеть белое в черном. Оба эпизода произошли еще при 0:0. Выходит, канадцев бессовестно обокрали – решили, что одной «точки» им хватит с головой. Судил арбитр из Замбии.

Португалия – Гана, 64-я минута, Роналду открывает счет с 11-метрового. Практически на всех повторах видно, что нарушения на нем не было. Этот пенальти Юстас попросту назвал смешным. Зато американский рефери с самым серьезным и решительным видом утверждал свою правоту на поле, а ВАР покуривал в сторонке. В итоге португальцы забили на гол больше. На мой взгляд, судейство в этих двух матчах дискредитирует Кубок мира.

Больше всех везло Южной Корее. На 43-й минуте Годин, а на 89-й – Вальверде дважды испытали крепость штанг ее ворот своими ударами, а на табло так и остались унылые нули. В стойку и перекладину ворот сербов также дважды попадали бразильцы, но тут и без того все было ясно. И как нам вновь не вспомнить не удержавшегося на ногах в решающий момент на исходе игры с Португалией Вильямса. Жаль Гану? Не то слово…

Вы знаете, а личностей у меня наскреблось не густо, к тому же, почти половина из них – вратари. По четыре-шесть зачетных сэйвов насчитал у швейцарца Зоммера и серба Милинковича- Савича, но первый при этом остался «сухим». Нельзя не упомянуть бельгийца Куртуа, парировавшего пенальти. Хорош был и марокканец Буну.

Все же до единого полевые игроки, которые по-настоящему запомнились, попали на карандаш сугубо из-за того, что каждый из них принял участие в двух забитых мячах. Это бразильцы Ришарлисон и Винисиус, да испанцы Торрес и Мората. Нет, я согласен, гол Ришарлисона можно и нужно смаковать отдельно. Но так чтобы речь шла о регулярной яркой игре в ключевых фрагментах – настолько выдающихся фигур на полях Катара я в этот раз не узрел.

Конечно, Бразилия и Испания – красавцы. Первые, к тому же, не оставили шансов вполне приличному сопернику. А вторые достойны благодарности за то, что играли в футбол на протяжении всего матча. Как, впрочем, и первые – только те забили меньше. Увы, практика турниров на выбывание показывает, что самые яркие команды, как правило, не добираются до финала. Потому что нельзя быть на свете красивой такой.

Их соперникам – Сербии и Коста-Рике соответственно – по сути, и рта раскрыть не позволили. А помимо них, мало футбола я увидел в исполнении Южной Кореи, Бельгии и, пожалуй, еще Марокко. Что до бельгийцев, как, впрочем, и португальцев, то после такой судейской поддержки испытываю к ним отнюдь не симпатию. Все-таки жизнь меня за эти почти полвека так и не научила не искать в футболе справедливости.

А праздновать рекорд Роналду, когда весь мир видел, кто и как помог его установить – это за гранью. По мне, это более постыдный пенальти, чем забитый Месси в проигранном матче. А кроме него у Криштиану был еще лишь один нереализованный шанс в дебюте.

Итак, к сенсации от Саудовской Аравии теперь добавилась вторая – японцы прибили немцев! Воистину Азия пока шокирует на полях этого азиатского Мундиаля. Но как далеко пойдут эти ребята?

О турнирной ситуации.

Группа Е. Испании, невзирая на устроенную феерию, никто не гарантирует место в плей-офф. Япония уже «съела» одного из фаворитов, а Германия теперь будет исполнять раненого зверя. Ясно лишь, что Коста-Рика будет лишней на празднике плей-офф.

Группа F. Вот тут ожидается едва ли не самый крутой замес – с оглядкой на то, что Марокко не уступил Хорватии, а Канада по игре смотрелась лучше Бельгии. Если только в главных ролях опять не выступят судьи.

Группа G. Бразилия не может не оказаться в плей-офф. Остальным, судя по всему, придется играть во второго и третьего лишнего. И в этой забаве у Сербии с Камеруном еще достаточно шансов, хотя Швейцария и одержала весьма важную победу.

Группа Н. Пока самая печальная группа. Потому что одни отбывали на поле повинность, а за других судьи порешали. Если Португалию не вытащат за уши, может быть интересно: явного лидера нет, да и аутсайдеров что-то не обнаружил.

Сегодня стартует второй тур. И дай Бог, чтобы мы с вами смогли разглядеть его подробнее и вовремя. Прозвучит странно, но есть и такие, кого в это страшное время спасает Мундиаль…