Старт второго тура на ЧМ. Стали известны составы команд на матч Уэльс - Иран

Наставники сборных Уэльса и Ирана обнародовали стартовые составы на очный поединок второго тура Чемпионата мира 2022.

Уэльс: Хэннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмзи, Н. Уилльямс - Бейл, К. Мур, Уилсон.

Иран: Хусейн Хоссейни — Резаэян, Пуралиганджи, Маджид Хоссейни, Мохаммади — Голизадех, Нуроллахи, Эзатолаги, Хаджсафи — Азмун, Тареми.

Напомним, что после первого тура у Уэльса один балл после ничьей с США. Иран замыкает таблицу группы В с нулем после поражения Англии.