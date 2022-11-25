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Старт второго тура на ЧМ. Стали известны составы команд на матч Уэльс - Иран
Стартовая игра пятницы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставники сборных Уэльса и Ирана обнародовали стартовые составы на очный поединок второго тура Чемпионата мира 2022.
Уэльс: Хэннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмзи, Н. Уилльямс - Бейл, К. Мур, Уилсон.
Иран: Хусейн Хоссейни — Резаэян, Пуралиганджи, Маджид Хоссейни, Мохаммади — Голизадех, Нуроллахи, Эзатолаги, Хаджсафи — Азмун, Тареми.
Напомним, что после первого тура у Уэльса один балл после ничьей с США. Иран замыкает таблицу группы В с нулем после поражения Англии.
Матч Уэльс – Иран начнется в 12:00. Следить за игрой вы можете в
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