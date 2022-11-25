Смирились? Игроки сборной Ирана пели гимн перед матчем с Уэльсом

Сборная Ирана играет против Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Перед началом игры футболисты иранской команды спели национальный гимн своей страны.

Болельщики, находящиеся на стадионе "Ахмед бин Али", освистали футболистов за это. Напомним, перед матчем с Англией игроки сборной Ирана воздержались от исполнения гимна, выразив тем самым солидарность антигосударственным протестам в стране. Тогда фанаты им аплодировали.

Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба. Отметим, что иранцы - пособники российской федерации в войне против Украины. Они поставляют рашистам дроны и ракеты.