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Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет
Что было у него в шортах?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 24 ноября, сборная Португалии стартовала на чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда Фернанду Сантуша переиграла национальную сборную Ганы со счетом 3:2.
Странный момент произошел по ходу игры. Звездный португалец Криштиану Роналду что-то усердно искал в своих шортах. Камера засняла, как он оттуда что-то достал, а потом съел это прямо на бегу.
После матча стало известно, что это был энергетический батончик. К слову, ранее подобный поступок был замечен за наставником сборной Германии Йоахимом Лёвом, когда тот засунул руку в себе штаны, а потом приложил к носу.
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