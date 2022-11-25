 Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет ᐉ UA-Футбол
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Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет

Чемпионат мира FIFA
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Что было у него в шортах?

Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 24 ноября, сборная Португалии стартовала на чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда Фернанду Сантуша переиграла национальную сборную Ганы со счетом 3:2.

Странный момент произошел по ходу игры. Звездный португалец Криштиану Роналду что-то усердно искал в своих шортах. Камера засняла, как он оттуда что-то достал, а потом съел это прямо на бегу.

После матча стало известно, что это был энергетический батончик. К слову, ранее подобный поступок был замечен за наставником сборной Германии Йоахимом Лёвом, когда тот засунул руку в себе штаны, а потом приложил к носу.

Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет - изображение 1Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет - изображение 2
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В статье: Криштиану Роналду Португалия Чемпионат Мира-2022
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