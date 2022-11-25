Чемпионат Мира. Иран побеждает Уэльс, забив два гола в добавленное время

Вряд ли кто-то, кроме болельщиков Ирана, мог ожидать подобного исхода сегодняшнего поединка. Однако, персы показали, что приехали на Чемпионат мира не просто так. Далеко не весь матч азийская команда могла играть первым номером, но это не помешало ей сделать конец поединка по-настоящему взрывным.

С первых минут Иран владел мячом и даже пытался идти вперед силами Азмуна, Тареми и Эзатолахи. Несколько подряд забросов с глубины на форварда "Байера" не закончились ничем благодаря уверенной игре на выходе от Хенесси. И уже на 11-й минуте Уэльс решил показать сопернику, кто на поле хозяин. Мур получил отличный пас с фланга от Робертса и в касание нанес удар низом. Голкиперу Ирана пришлось по-настоящему постараться, чтобы справиться с этим выстрелом.

Несколькими минутами позже Мур еще пару раз пытался "прощупать" Хоссейни своими плотными ударами. Сначала после флангового навеса Бэйла, а затем - сыграв в стенку с Рэмзи на границе штрафной. Здесь нужно отдать должное вратарю Ирана - он справлялся на отлично. Стоит отметить не слишком надежную игру от линии защиты персов в средине первого тайма, и мастерство голкипера во многом выручало.

Ближе к концу первой 45-минутки Иран ненадолго завладел мячом, но ничего острого из этого не получилось. Наверное, азийская команда решила оставить все свое мастерство на второй тайм, ведь именно тогда игра персов заиграла новыми красками.

Уже на 51-й минуте Азмун убежал сам от защиты Уэльса, сблизился з голкипером и пробил четко в правый угол. К сожалению, круглый после мастерского выстрела попал прямо в штангу, а от нее - за лицевую линию. Однако, несколькими мгновениями позже уже Голизаде имел прекрасный шанс. Вингер с правого фланга сместился немного в центр и закрутил в дальний угол с 15 метров. Игровой снаряд тоже попал в штангу - Ирану колоссально не повезло.

Ближе к средине второго тайма Иран стал доминировать еще более акцентированно. В одном из моменов Эзатолаги идеально пробил в правый от голкипера угол, но тот вытащил кончиками пальцев. Однако, далеко не во всех моментах вратарь действовал уверенно. На 86-й минуте Хеннесси вышел за пределы штрафной, остановив прорыв Тареми и врезавшись в соперника. Иранцы требовали от судьи красную, и тот, посмотрев ВАР, удалил валлийского голкипера с поля.

Уже в добавленное время Иран показал взрывную игру. На 90+9-й минуте Чешми из-за пределов штрафной сильным техничным ударом отправил мяч четко под левую от вышедшего на замену Уорда стойку. Ничего здесь не смог поделать вратарь. Спустя две минуты персы отличились уже вторым голом. Тареми вырезал передачу на Резаэяна, который нашел нужный момент и выстрелил с близкого расстояния прямо под руку голкиперу. Таким образом, иранцы поставили точку в игре.

После матча Иран набирает три очка и включается в борьбу за выход в плей-офф, несмотря на разгромное поражение от Англии в первом туре. Уэльс в свою очередь должен поработать над ошибками и продолжать борьбу - ничего еще не потеряно.

Чемпионат мира 2022, второй тур

Уэльс - Иран 0:2

Голы: Чешми, 90+9, Резаерян, 90+11

Уэльс: Хеннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмзи, Н. Уиллиамс - Бейл, К. Мур, Уилсон.

Иран: Хуссейн Хоссейни – Резаэян, Пуралиганджи, Маджид Хоссейни, Мохаммади – Голизадех, Нуроллахи, Эзатолаги, Хаджсафи – Азмун, Тареми.

Предупреждение: Родон, 45 - Резаерян, 90+5, Джаханбахш, 90+5

Удаление: Хенесси, 86