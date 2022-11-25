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Сенегал и Катар назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
Начало - в 15:00
Фото: twitter.com/qfa_en
Наставники сборных Катара и Сенегала обнародовали стартовые составы на очный поединок второго тура чемпионата мира-2022.
Катар: Баршам, Мигель, Хассан. Ахмед, Хуки, Мохаммад, Аль-Хаидос, Будиаф, Мадбо, Афиф, Альмуэз Али.
Сенегал: Менди, Кулибали, Абду Диалло, Якобс, Сабали, Гуйе, Менди, Сарр, Диа, Дьятта, Дьедиу.
Поединок начнется в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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