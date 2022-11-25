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Бэйл установил рекорд по количеству матчей за сборную Уэльса
Сегодняшний поединок стал 110-м для валлийц
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл установил рекорд по количеству матчей в футболке национальной команды.
33-летний футболист вышел с первых минут на поле в поединке 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Ираном (0:2). Таким образом, эта встреча стала для Бэйла 110-й в составе сборной Уэльса.
По этому показателю он обошел Криса Гантера, проведшего за валлийцев 109 игр. К слову, Гантер провел игру сегодня на скамье запасных. Также добавим, что Бэйл является лучшим бомбардиром команды. Он забил за Уэльс 41 гол.
???????????????????????????? Tywysog Cymru ????????????????????????????— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) November 25, 2022
Llongyfarchiadau! @GarethBale11 has broken the Cymru Men's National Team caps record. #ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/YsLmaKRdvb
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