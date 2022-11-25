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Бэйл установил рекорд по количеству матчей за сборную Уэльса

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сегодняшний поединок стал 110-м для валлийц

Бэйл установил рекорд по количеству матчей за сборную Уэльса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл установил рекорд по количеству матчей в футболке национальной команды.

33-летний футболист вышел с первых минут на поле в поединке 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Ираном (0:2). Таким образом, эта встреча стала для Бэйла 110-й в составе сборной Уэльса.

По этому показателю он обошел Криса Гантера, проведшего за валлийцев 109 игр. К слову, Гантер провел игру сегодня на скамье запасных. Также добавим, что Бэйл является лучшим бомбардиром команды. Он забил за Уэльс 41 гол.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
25.11.2022 в 15:34
Як бачимо, збірна України це свято футболу точно не зіпсувала б. Завжди буде прикро що ми в час війни не потрапили на ЧС
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