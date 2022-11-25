Бэйл установил рекорд по количеству матчей за сборную Уэльса

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл установил рекорд по количеству матчей в футболке национальной команды.

33-летний футболист вышел с первых минут на поле в поединке 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Ираном (0:2). Таким образом, эта встреча стала для Бэйла 110-й в составе сборной Уэльса.

По этому показателю он обошел Криса Гантера, проведшего за валлийцев 109 игр. К слову, Гантер провел игру сегодня на скамье запасных. Также добавим, что Бэйл является лучшим бомбардиром команды. Он забил за Уэльс 41 гол.