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Защитник сборной Ирана признан лучшим игроком матча с Уэльсом

Чемпионат мира FIFA
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Рузбех Чешми открыл счет в игре ЧМ-2022

Защитник сборной Ирана признан лучшим игроком матча с Уэльсом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Ирана. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу иранцев.

По окончанию игры традиционно был выбрал лучший игрок поединка. Им стал защитник иранской команды Рузбех Чешми. Он открыл счет в игре на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. Через три минуты еще один мяч забил другой защитник сборной Ирана Рамин Резаиан.

В следующем туре Иран будет противостоять США. Игра пройдет 29 ноября.

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В статье: Уэльс Иран Чемпионат Мира-2022
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Источник:
fifa.com

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