Защитник сборной Ирана признан лучшим игроком матча с Уэльсом

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Ирана. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу иранцев.

По окончанию игры традиционно был выбрал лучший игрок поединка. Им стал защитник иранской команды Рузбех Чешми. Он открыл счет в игре на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. Через три минуты еще один мяч забил другой защитник сборной Ирана Рамин Резаиан.

В следующем туре Иран будет противостоять США. Игра пройдет 29 ноября.