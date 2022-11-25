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Защитник сборной Ирана признан лучшим игроком матча с Уэльсом
Рузбех Чешми открыл счет в игре ЧМ-2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Ирана. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу иранцев.
По окончанию игры традиционно был выбрал лучший игрок поединка. Им стал защитник иранской команды Рузбех Чешми. Он открыл счет в игре на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. Через три минуты еще один мяч забил другой защитник сборной Ирана Рамин Резаиан.
В следующем туре Иран будет противостоять США. Игра пройдет 29 ноября.
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