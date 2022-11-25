Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Привоз от Катара, Сенегал повел в счете - ВИДЕО
Африканцы уже впереди
фото из свободных источников
Матч второго тура
В конце первого тайма защитник хозяев откровенно привез, не сумев вынести простой мяч, и Диа открыл счет, вколотив в сетку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпионат Мира. Иран побеждает Уэльс, забив два гола в добавленное время
- Турецкий клуб работает над трансфером Беседина
- Первая лига. Четыре команды остаются в борьбе за чемпионский раунд перед заключительным в году туром
- Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Новости по теме
- 01:41 Зарубежные Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 09:30 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 12:00
- 08:42 Зарубежные Ход Роналду, феерия англичан, провал Аргентины и ставка с риском на Францию. Аудиомундиаль
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн