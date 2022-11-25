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Привоз от Катара, Сенегал повел в счете - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Африканцы уже впереди

Привоз от Катара, Сенегал повел в счете - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Матч второго тура ЧМ-2022 Катар – Сенегал поначалу казался несколько пресным, однако африканцы несколько владели инициативой и поймали свой шанс.

В конце первого тайма защитник хозяев откровенно привез, не сумев вынести простой мяч, и Диа открыл счет, вколотив в сетку.

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В статье: Сенегал Катар
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