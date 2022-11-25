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Хавертц заявил, что у Германии больше не будет акций протестов: Мы четко выразили нашу точку зрения

Чемпионат мира FIFA
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Каждый матч протестовать подобным образом не имеет смысла

Хавертц заявил, что у Германии больше не будет акций протестов: Мы четко выразили нашу точку зрения

Фото: twitter.com/DFB_Team

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Футболист сборной Германии Кай Хавртц высказался на счет дальнейших протестов национальной команды против запрета ФИФА на повязки One Love. Полузащитник заверил, что больше акций не будет.

Перед матчем с Японией футболисты сборной Германии закрыли рты на командном фото. Этот матч Бундестим проиграла (1:2).

"Мы очень четко выразили нашу точку зрения за последние дни. Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему.

Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на 100% сконцентрированы на футболе", – сказал футболист "Челси" во время беседы с журналистами.

После матча акцию раскритиковал Эден Азар. Он заявил, что есть люди более подходящие для протеста, а сборной Германии следовало бы в первую очередь выиграть.

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В статье: Германия Кай Хавертц Чемпионат мира 2022
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