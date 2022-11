Хавертц заявил, что у Германии больше не будет акций протестов: Мы четко выразили нашу точку зрения

Футболист сборной Германии Кай Хавртц высказался на счет дальнейших протестов национальной команды против запрета ФИФА на повязки One Love. Полузащитник заверил, что больше акций не будет.

Перед матчем с Японией футболисты сборной Германии закрыли рты на командном фото. Этот матч Бундестим проиграла (1:2).

После матча акцию раскритиковал Эден Азар. Он заявил, что есть люди более подходящие для протеста, а сборной Германии следовало бы в первую очередь выиграть.

Havertz says there are no plans for further protests by the team: "We made our point very clear in the last few days and to be honest it's hard to speak again about it. Everyone knows our point of view, so our focus is now 100% on football." #GER pic.twitter.com/WotZ0Nqn3m