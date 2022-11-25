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Хавертц заявил, что у Германии больше не будет акций протестов: Мы четко выразили нашу точку зрения
Каждый матч протестовать подобным образом не имеет смысла
Фото: twitter.com/DFB_Team
Футболист сборной Германии Кай Хавртц высказался на счет дальнейших протестов национальной команды против запрета ФИФА на повязки One Love. Полузащитник заверил, что больше акций не будет.
Перед матчем с Японией футболисты сборной Германии закрыли рты на командном фото. Этот матч Бундестим проиграла (1:2).
"Мы очень четко выразили нашу точку зрения за последние дни. Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему.
Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на 100% сконцентрированы на футболе", – сказал футболист "Челси" во время беседы с журналистами.
После матча акцию раскритиковал Эден Азар. Он заявил, что есть люди более подходящие для протеста, а сборной Германии следовало бы в первую очередь выиграть.
Havertz says there are no plans for further protests by the team: "We made our point very clear in the last few days and to be honest it's hard to speak again about it. Everyone knows our point of view, so our focus is now 100% on football." #GER pic.twitter.com/WotZ0Nqn3m— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 25, 2022
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