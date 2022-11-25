Хавертц заявил, что у Германии больше не будет акций протестов: Мы четко выразили нашу точку зрения

Футболист сборной Германии Кай Хавртц высказался на счет дальнейших протестов национальной команды против запрета ФИФА на повязки One Love. Полузащитник заверил, что больше акций не будет.

Перед матчем с Японией футболисты сборной Германии закрыли рты на командном фото. Этот матч Бундестим проиграла (1:2).

"Мы очень четко выразили нашу точку зрения за последние дни. Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему. Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на 100% сконцентрированы на футболе", – сказал футболист "Челси" во время беседы с журналистами.

После матча акцию раскритиковал Эден Азар. Он заявил, что есть люди более подходящие для протеста, а сборной Германии следовало бы в первую очередь выиграть.