Сане может вернуться в состав Бундестим к матчу с Испанией

Лерой Сане, пропустивший первый матч сборной Германии на чемпионате мира, может вернуться к игре с Испанией 27-го ноября. Он провел разминку с командой и тренировался с мячом.

Полную сессию нападающий все-таки не смог провести. После упражнений с мячом он покинул тренировку.

Окончательное решение по участию Сане в матче будет принято после тренировки завтра.

Германия сыграет с Испанией 27-го ноября. Матч начнется в 21:00.

