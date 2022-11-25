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Сенегал быстро отвечает. Разница снова в два мяча. 1:3
Легко даются голы Сенегалу
Фото: Getty Images
Сенегал быстро отвечает на первый в истории Катара гол на чемпионатах мира и снова делает отрыв в два мяча. Забил Бамба Дьенг.
84' Мбамба Дьенг – 1:3.
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