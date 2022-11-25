 Сенегал быстро отвечает. Разница снова в два мяча. 1:3 ᐉ UA-Футбол
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Сенегал быстро отвечает. Разница снова в два мяча. 1:3

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Легко даются голы Сенегалу

Сенегал быстро отвечает. Разница снова в два мяча. 1:3

Фото: Getty Images

Новина українською

Сенегал быстро отвечает на первый в истории Катара гол на чемпионатах мира и снова делает отрыв в два мяча. Забил Бамба Дьенг.

84' Мбамба Дьенг – 1:3.

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В статье: Сенегал Катар Чемпионат мира 2022
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