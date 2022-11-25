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Камавинга может сменить Тео Эрнандеса на левом фланге защиты сборной Франции
Опорник "Реала" не выступал на этой позиции 10 лет
Фото: twitter.com/equipedefrance
Дидье Дешам во втором подряд товарищеском матче Франции с "Аль-Мархия" использовал в качестве левого защитника Эдуарду Камавингу. В "Реале" 20-летний француз выступает на позиции опорного хавбека.
Лукас Эрнандес получил повреждение крестообразной связки правого колена в самом начале встречи с Австралией (4:1), ему на замену вышел его брат Тео. Тем не менее, в товарищеских матчах, которые Дидье Дешам организовал для поддержания тонуса игроков, на позиции левого защитника выходит Эдуарду Камавинга.
Он не выступал на позиции левого фуллбека 10 лет, а в "Реале" и "Ренне" его использовали в центре поля.
Несмотря на это, у подобного решения есть логика. Первая причина – это хоть какой-то опыт выступления на этой позиции. Вторая – Камавинга левша.
Считается, что Эдуарду сможет закрыть эту позицию в случае надобности, но использовать его его в таком амплуа рискованно. Схема с четырьмя защитниками может заставить Камавингу увлечься атакой, что даст большие зоны соперникам.
Отметим, что вряд ли Эдуарду наигрывается на этой позиции для выхода в основе Les Bleus. Скорее всего, Дешам будет его использовать в этом амплуа только в случае травмы Тео Эрнандеса.
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