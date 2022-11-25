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Источник: Неймар пропустит матчи группового этапа ЧМ-2022
Травма не столь серьезна, но тренерский штаб побережет игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит оставшиеся матчи своей национальной команды на групповом этапе
Источник утверждает, что травма игрока не является серьезной, но тренерский штаб все-таки побережет игрока для решающих матчей.
Согласно сведениям источника, главный тренер сборной Бразилии не хочет рисковать Неймаром в матче 2-го тура со Швейцарией из-за повреждения, которое нападающий получил в стартовой игре с Сербией.
Также, с большой долей вероятности, Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. Идея состоит в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф мундиаля в Катаре.
Напомним, что Неймар подвернул лодыжку в матче со сборной Сербии (2:0).
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