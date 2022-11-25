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Сенегал стал первой африканской командой одержавшей победу на ЧМ-2022
В первом туре африканские команды не побеждали
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборная Сенегала обыграла Катар со счетом 3:1. Эта победа стала первой для африканских команд на этом чемпионате мира.
В четверг, 24-го ноября, первые голы для африканских команд на этом мундиале забила сборная Ганы – они опечалили португальцев 2 мячами. Что все равно не спасло их от поражения, матч закончился со счетом 2:3.
До этого свои матчи сыграли вничью Марокко и Тунис (нули против Хорватии и Дании), а также сам Сенегал в первом туре уступил Нидерландам (0:2).
26-го ноября победу сможет одержать Тунис. Ему в 12:00 предстоит сыграть с Австралией.
???????? Senegal become the first African team to win a game at the 2022 World Cup— Squawka (@Squawka) November 25, 2022
???????? Qatar could become the first host nation to fail to win a single game at their own World Cup@midnite | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lFUdgP6MJs
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