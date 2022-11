Сенегал стал первой африканской командой одержавшей победу на ЧМ-2022

Сборная Сенегала обыграла Катар со счетом 3:1. Эта победа стала первой для африканских команд на этом чемпионате мира.

В четверг, 24-го ноября, первые голы для африканских команд на этом мундиале забила сборная Ганы – они опечалили португальцев 2 мячами. Что все равно не спасло их от поражения, матч закончился со счетом 2:3.

До этого свои матчи сыграли вничью Марокко и Тунис (нули против Хорватии и Дании), а также сам Сенегал в первом туре уступил Нидерландам (0:2).

26-го ноября победу сможет одержать Тунис. Ему в 12:00 предстоит сыграть с Австралией.

???????? Senegal become the first African team to win a game at the 2022 World Cup



???????? Qatar could become the first host nation to fail to win a single game at their own World Cup@midnite | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lFUdgP6MJs