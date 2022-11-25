Чемпионат мира FIFA
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Первый гол катарцев в истории ЧМ и первая победа Африки на этом мундиале. Катар – Сенегал. 1:3. Видео-обзор
Для хозяев турнира каждый матч исторический
Фото: Getty Images
Сенгал уверенно обыграл сборную Катара. Хозаява турнира получили надежду на камбэк, но чемпионы Африки быстро пресекли их мечты.
Катар – Сенегал. 1:3
Голы: 78' М. Мунтари – 41' Б. Диа, 48' Ф. Дьедиу, 84' Б. Дьенг
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