 Первый гол катарцев в истории ЧМ и первая победа Африки на этом мундиале. Катар – Сенегал. 1:3. Видео-обзор ᐉ UA-Футбол
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Первый гол катарцев в истории ЧМ и первая победа Африки на этом мундиале. Катар – Сенегал. 1:3. Видео-обзор

Чемпионат мира FIFA
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Для хозяев турнира каждый матч исторический

Первый гол катарцев в истории ЧМ и первая победа Африки на этом мундиале. Катар – Сенегал. 1:3. Видео-обзор

Фото: Getty Images

Новина українською

Сенгал уверенно обыграл сборную Катара. Хозаява турнира получили надежду на камбэк, но чемпионы Африки быстро пресекли их мечты.

Катар – Сенегал. 1:3

Голы: 78' М. Мунтари – 41' Б. Диа, 48' Ф. Дьедиу, 84' Б. Дьенг

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В статье: Сенегал Катар Чемпионат мира 2022
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