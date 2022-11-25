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Катар – первая команда-хозяйка ЧМ, проигравшая в двух первых матчах турнира

Чемпионат мира FIFA
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Вошел в историю

Катар – первая команда-хозяйка ЧМ, проигравшая в двух первых матчах турнира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборная Катара устпила Сенегалу (1:3). Этот матч стал вторым поражением хозяев чемпионата мира подряд.

В первом туре Катар уступил Эквадору (0:2).

Впервые в истории команда-хозяйка проиграла два первых матча мундиаля.

В следующем туре сборной Катара предстоит сыграть против Нидерландов 29-го ноября.

У хозаяева турнира остаются математические шансы на выход из группы. Для этого нужно побеждать Нидерланды с крупным счетом, а Эквадор должен обыграть Нидерланды (0:1, первый тайм) и Сенегал.

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В статье: Катар Чемпионат мира 2022
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