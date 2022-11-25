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Катар – первая команда-хозяйка ЧМ, проигравшая в двух первых матчах турнира
Вошел в историю
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборная Катара устпила Сенегалу (1:3). Этот матч стал вторым поражением хозяев чемпионата мира подряд.
В первом туре Катар уступил Эквадору (0:2).
Впервые в истории команда-хозяйка проиграла два первых матча мундиаля.
В следующем туре сборной Катара предстоит сыграть против Нидерландов 29-го ноября.
У хозаяева турнира остаются математические шансы на выход из группы. Для этого нужно побеждать Нидерланды с крупным счетом, а Эквадор должен обыграть Нидерланды (0:1, первый тайм) и Сенегал.
❌❌ - Qatar???????? are the 1st host nation to lose their first 2 @FIFAWorldCup matches.#FIFAWorldCup #QATSEN— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 25, 2022
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