Бразилия лишилась защитника. Врач сборной: Наша задача, чтобы они с Неймаром восстановились на этом турнире

Защитник сборной Бразилии Данило пропустит матчи группового этапа национальной команды против Швейцарии и Камеруна. У него диагностировано растяжение связки голеностопа.

Данило сыграл полный матч против Сербии (2:0). По итогам обследования после матча было решено, что футболист не сыграет в оставшихся матчах Бразилии в групповом этапе и сможет вернуться к плей-офф.

Он присоединится к Неймару в лазарете "пентакампионов". У нападающего костная опухоль в районе голеностопа, он отыграл 78 минут в матче с Сербией.

Врач сборной Бразилии прокомментировал ситуацию с травмированными.

"Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа. Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения. Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире" – сказал Родриго Ласмар.

У Бразилии в группе остались матчи со Швейцарией 29-го ноября и с Камеруном 2-го декабря.