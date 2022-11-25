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Гакпо – второй в истории игрок Нидерландов, забивший в двух своих первых матчах на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Первый такой сегодня на поле

Гакпо – второй в истории игрок Нидерландов, забивший в двух своих первых матчах на ЧМ

Фото: twitter.com/OnsOranje

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Коди Гакпо забил в ворота сборной Эквадора во втором туре чемпионата мира. Ранее он также поразил ворота Сенегала (2:0).

Он второй после Депая игрок сборной Нидерландов в истории, забивший в двух дебютных встречах на мундиале.

Депай установил свой рекорд в 2014-м году. Тогда он забивал Австралии (3:2) во втором туре группового этапа и Чили (2:0).

В легендарном матче против Испании (5:1) Депай не вышел на поле.

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В статье: Нидерланды Мемфис Депай Чемпионат мира 2022 Коди Гакпо
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