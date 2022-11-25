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Гакпо – второй в истории игрок Нидерландов, забивший в двух своих первых матчах на ЧМ
Первый такой сегодня на поле
Фото: twitter.com/OnsOranje
Коди Гакпо забил в ворота сборной Эквадора во втором туре чемпионата мира. Ранее он также поразил ворота Сенегала (2:0).
Он второй после Депая игрок сборной Нидерландов в истории, забивший в двух дебютных встречах на мундиале.
Депай установил свой рекорд в 2014-м году. Тогда он забивал Австралии (3:2) во втором туре группового этапа и Чили (2:0).
В легендарном матче против Испании (5:1) Депай не вышел на поле.
2 - Cody Gakpo is the second Dutch player to score in his first two #FIFAWorldCup appearances, after Memphis Depay in 2014. Magic. pic.twitter.com/r43J804KZM— OptaJohan (@OptaJohan) November 25, 2022
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