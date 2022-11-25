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Роналду: Участие в 5 ЧМ – достижение, о котором я не смел мечтать. Горд представлять Португалию
Рекордный мундиаль для португальца
Фото: twitter.com/Sporting_CP
Криштиану Роналду посвятил сборной Португалии и выступлению на чемпионате мира пост в Инстаграм.
"Участие в пяти чемпионатах мира – достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного.
Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу.
Давайте сделаем это! Все только начинается! ????????❤️", – написал нападающий.
24-го ноября в матче Португалии и Ганы (3:2) Криштиану реализовал пенальти. Он стал первым футболистом, забившим на 5 мундиалях.
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