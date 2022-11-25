 Роналду: Участие в 5 ЧМ – достижение, о котором я не смел мечтать. Горд представлять Португалию ᐉ UA-Футбол
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Роналду: Участие в 5 ЧМ – достижение, о котором я не смел мечтать. Горд представлять Португалию

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Рекордный мундиаль для португальца

Роналду: Участие в 5 ЧМ – достижение, о котором я не смел мечтать. Горд представлять Португалию

Фото: twitter.com/Sporting_CP

Новина українською

Криштиану Роналду посвятил сборной Португалии и выступлению на чемпионате мира пост в Инстаграм.

"Участие в пяти чемпионатах мира – достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного.

Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу.

Давайте сделаем это! Все только начинается! ????????❤️", – написал нападающий.

24-го ноября в матче Португалии и Ганы (3:2) Криштиану реализовал пенальти. Он стал первым футболистом, забившим на 5 мундиалях.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.11.2022 в 19:55
Позорище
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-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2022 в 20:02
ща англы будут ваших позорить)) наверное)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2022 в 19:47
24-го ноберя у матчі Португалії та Гани... (с) ноберь - этакрута!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2022 в 20:00
что-то быстро отреагировали на подсрачник и исправили))
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