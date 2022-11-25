Роналду: Участие в 5 ЧМ – достижение, о котором я не смел мечтать. Горд представлять Португалию

Криштиану Роналду посвятил сборной Португалии и выступлению на чемпионате мира пост в Инстаграм.

"Участие в пяти чемпионатах мира – достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного.

Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу.

Давайте сделаем это! Все только начинается! ????????❤️", – написал нападающий.