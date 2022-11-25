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Катар – первая вылетевшая сборная на ЧМ-2022
Нидерланды и Эквадор не сыграли необходимый результат
Фото: twitter.com/QFA
Сборная Катара стала первой командой, которая потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира 2022. Нидерланды с Эквадором сыграли ничью (1:1), а хозяевам турнира нужна была победа La Tri.
Также, чтобы выйти из группы Катару необходимо было с крупным счетом обыграть Нидерланды в последнем туре, а Эквадор должен был взять 3 очка против Сенегала.
Напомним, что Катар также стал первой командой-хозяйкой ЧМ, которая уступила в двух стартовых турах мундиаля, сыграв с Сенегалом 1:3.
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