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Тренер Уэльса - о поражении Ирану: Мы не можем сидеть и плакать об этом

Чемпионат мира FIFA
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Теперь судьба Уэльса не только в руках Уэльса

Тренер Уэльса - о поражении Ирану: Мы не можем сидеть и плакать об этом

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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж подвел итоги матча второго тура ЧМ-2022 против Ирана (0:2).

"Мы не можем сидеть и плакать об этом. Мы хотим дать нашим болельщикам повод для радости. Они пожертвовали многим, чтобы приехать в Катар, и меня очень разочаровывает то, что мы из огорчили", – приводит слова тренера The Guardian.

Матч между Уэльсом и Ираном усложнил задачу валлийской команды выйти в плей-офф, поскольку теперь их судьба на Мундиале зависит не только от самих себя.

29 ноября Уэльс в финальном туре группового раунда будет противостоять Англии, которая сегодня вечером может гарантировать себе место в 1/8 финала, если обыграет США.

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В статье: Уэльс Иран
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