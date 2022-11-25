Тренер Уэльса - о поражении Ирану: Мы не можем сидеть и плакать об этом

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж подвел итоги матча второго тура ЧМ-2022 против Ирана (0:2) .

"Мы не можем сидеть и плакать об этом. Мы хотим дать нашим болельщикам повод для радости. Они пожертвовали многим, чтобы приехать в Катар, и меня очень разочаровывает то, что мы из огорчили", – приводит слова тренера The Guardian.

Матч между Уэльсом и Ираном усложнил задачу валлийской команды выйти в плей-офф, поскольку теперь их судьба на Мундиале зависит не только от самих себя.

29 ноября Уэльс в финальном туре группового раунда будет противостоять Англии, которая сегодня вечером может гарантировать себе место в 1/8 финала, если обыграет США.