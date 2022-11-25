Стало известно, кто лучший игрок матча Уэльс – Иран. Он провел на поле 26 минут

Иран эффектно спутал расклады в группе В, победив Уэльс (2:0) во втором туре чемпионата мира. Лучшим игроком этого поединка признан защитник "Естеглаль" Тегеран Рузбех Чешми.

Именно Чешми забил первый гол Ирана на 90+8.

Who Scored оценил перфоманс Чешми в 7.5 баллов. Он появился на поле только на 77 минуте поединка.