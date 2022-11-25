Чемпионат мира FIFA
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Стало известно, кто лучший игрок матча Уэльс – Иран. Он провел на поле 26 минут
Неожиданная, после разгрома в первом туре, победа Ирана
Фото: Getty Images
Иран эффектно спутал расклады в группе В, победив Уэльс (2:0) во втором туре чемпионата мира. Лучшим игроком этого поединка признан защитник "Естеглаль" Тегеран Рузбех Чешми.
Именно Чешми забил первый гол Ирана на 90+8.
Who Scored оценил перфоманс Чешми в 7.5 баллов. Он появился на поле только на 77 минуте поединка.
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Источник:play.fifa.com
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