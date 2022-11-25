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Тренер Аргентины: У нас нет вопросов к физическому и эмоциональному состоянию Месси
Скалони апеллирует к характеру своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал предстоящий поединок его команды против сборной Мексики. После поражения от Саудовской Аравии небесно-голубые не имеют права на ошибку.
Конечно, основной акцент журналисты уделили Лионелю Месси, от которого ожидают на турнире больших свершений.
"Месси чувствует себя хорошо, но мы как никогда нуждаемся во всех. У нас нет вопросов относительно физического уровня Лео, его эмоционального состояния, проблем нет. Завтра у нас важный матч, и большинство молодых игроков знают, что все зависит от нас, поэтому мы должны выложиться на полную на поле", - подчеркнул Лионель Скалони.
Он отметил, что не собирается менять свою стратегию из-за сенсационного поражения: "Вам нужно подняться после такого удара и думать о предстоящем матче – это все, что вы можете сделать. Долгое время у нас все было идеально – все в радость, но в трудные моменты нам необходима поддержка каждого".
"Мы знаем, что за нами стоит целая страна. Каждый на поле отдаст всего себя, чтобы мы могли забыть неудачный стартовый матч", – подчеркнул Скалони.
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Напомним, матч Аргентина – Мексика состоится в субботу, 26 ноября, начало игры в 21:00. В первом туре аргентинцы уступили Саудовской Аравии 1:2, тогда как Мексика сыграла вничью с Польшей.
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