 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей субботы до 12:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей субботы до 12:00

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Сегодня стартует седьмой игровой день

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей субботы до 12:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мы понемногу приближаемся к экватору группового этапа и уже знаем первую команду, которая прекратит для себя соревнование по итогам этого раунда соревнований: Катар в плей-офф мы точно не увидим. Вместе с тем наши читатели продолжают соревноваться за поощрения от букмекерской компании VBET в нашем Конкурсе прогнозов.

Кратко напомним главные условия:

  1. пишите прогнозы на все матчи дня одним сообщением в комментариях к этой новости.
  2. нужно сделать прогнозы к началу первого матча дня, то есть сегодня к 12:00; все остальные прогнозы не засчитываются.

Другие условия участия читайте здесь.

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 7

12:00 Тунис – Австралия
15:00 Польша – Саудовская Аравия.
18:00 Франция – Дания
21:00 Аргентина – Мексика

После стабилизации электроснабжения рады сообщить, что мы приняли все результаты, которые пользователи оставляли на первом этапе соревнований (все матчи первого тура). Вспомнить прогнозы других пользователей и собственные вы можете по ссылке здесь – у вас откроется Google таблица. Официальные итоги первого этапа будут подведены в понедельник: по правилам Конкурса прогнозов мы имеем право сообщать результаты в течение трех рабочих дней. Распределение мест в таблице при равенстве очков с помощью сервиса Random.org состоится также в понедельник. Если у вас остались вопросы о конкурсе прогнозов или вы заметили ошибку в результатах, пожалуйста, напишите на почту: al.ryzhenko@ukr.net. Мы попытаемся как можно быстрее решить все недоразумения.

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (14)
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Ama E new leveL (Черкаси)
26.11.2022 в 01:22
Туніс - Австралія 1-0 Польща - Саудівська Аравія 2-0 Франція - Данія 4-2 Аргентина - Мексика 3-1
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0
0
avatar
Непозбувна бентега (Рівне)
26.11.2022 в 01:09
Туніс - Австралія 1:0, Польща - Саудівська Аравія 3:0, Франція - Данія 2:1, Аргентина - Мексика 2:1
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0
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
26.11.2022 в 00:56
Туніс - Австралія - 1:2 Польща - Саудівська Аравія - 2:1 Франція - Данія - 1:0 Аргентина - Мексика - 1:1
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0
0
nick58 (Запорожье)
26.11.2022 в 00:55
Туніс - Австралія 0:0 Польща - Саудівська Аравія 1:0 Франція - Данія 2:1 Аргентина - Мексика 0:0
Ответить
0
0
FIFAMAFIA (Київ)
26.11.2022 в 00:53
Туніс - Австралія 1:1, Польща - Саудівська Аравія 0:0, Франція - Данія 0:0, Аргентина - Мексика 2:1
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
26.11.2022 в 00:50
Туніс-Австралія 2:0,Польша - Саудівська Аравія 2-0,Франція-Данія 2-1,Аргентина -Мексика 3-1
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0
0
Malioha (Одесса)
26.11.2022 в 00:45
Тунис 1-0 Австралия Польша 2-1 Саудовская Аравия Франция 2-0 Дания Аргентина 3-1 Франция
Ответить
0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
26.11.2022 в 00:44
Туніс - Австралія 2:1, Польща - Саудівська Аравія 1:1, Франція - Данія 2:1, Аргентина - Мексика 3:0
Ответить
0
0
Dref2012 (Рівне)
26.11.2022 в 00:42
Туніс-Австралія 1:1 Польща-Саудівська Аравія 1:0 Франція- Данія 2:0 Аргентина-Мексика 2:1
Ответить
0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
26.11.2022 в 00:39
Туніс - Австралія 1:1 Польща - Саудівська Аравія 1:0 Франція - Данія 2:2 Аргентина - Мексика 1:1
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2022 в 00:39
иите науй с вашими ботами!
Ответить
0
0
Wiking122
26.11.2022 в 00:38
Туніс 1-0 Австралія Польща 1-1 Саудівська Аравія Франція 2-1 Данія Аргентина 3-0 Мексика
Ответить
0
0
vtlkras91 (Київ)
26.11.2022 в 00:36
Туніс - Австралія 1 : 0 Польща - Саудівська Аравія 2 : 1 Франція - Данія 1 : 1 Аргентина - Мексика 2 : 0
Ответить
0
0
JackSparrow17 (Івано-Франківськ)
26.11.2022 в 00:34
Туніс 2-0 Австралія Польща 2-0 Саудівська Аравія Франція 2-0 Данія Аргентина 2-0 Мексика
Ответить
0
0

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