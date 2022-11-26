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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей субботы до 12:00
Сегодня стартует седьмой игровой день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мы понемногу приближаемся к экватору группового этапа и уже знаем первую команду, которая прекратит для себя соревнование по итогам этого раунда соревнований: Катар в плей-офф мы точно не увидим. Вместе с тем наши читатели продолжают соревноваться за поощрения от букмекерской компании VBET в нашем Конкурсе прогнозов.
Кратко напомним главные условия:
- пишите прогнозы на все матчи дня одним сообщением в комментариях к этой новости.
- нужно сделать прогнозы к началу первого матча дня, то есть сегодня к 12:00; все остальные прогнозы не засчитываются.
Другие условия участия читайте
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
12:00 Тунис – Австралия
15:00 Польша – Саудовская Аравия.
18:00 Франция – Дания
21:00 Аргентина – Мексика
После стабилизации электроснабжения рады сообщить, что мы приняли все результаты, которые пользователи оставляли на первом этапе соревнований (все матчи первого тура). Вспомнить прогнозы других пользователей и собственные вы можете по ссылке здесь – у вас откроется Google таблица. Официальные итоги первого этапа будут подведены в понедельник: по правилам Конкурса прогнозов мы имеем право сообщать результаты в течение трех рабочих дней. Распределение мест в таблице при равенстве очков с помощью сервиса Random.org состоится также в понедельник. Если у вас остались вопросы о конкурсе прогнозов или вы заметили ошибку в результатах, пожалуйста, напишите на почту: al.ryzhenko@ukr.net. Мы попытаемся как можно быстрее решить все недоразумения.
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
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