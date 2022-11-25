Франция - Дания: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Перед началом Чемпионата мира к перспективам сборной Франции относились достаточно скептически, в то время как от Дании ждали феерии. В первом туре вышло все наоборот – датчане не поразили, а трехцветные играли как чемпионы. И все же Мбаппе и компания играли против Австралии – соперника несколько иного порядка. Дания в последнее время стала костью в горле – в последних трех очных матчах команда Дешама никак не могла победить.

Удастся ли Франции наконец-то победить Данию, смотрите в субботу, 26 ноября, начало игры в 18:00.

Покажут ли матч Франция – Дания по ТВ

Как известно, официальным транслятором является Суспільне, но на региональных каналах будет показано 75% матчей. И именно этот поединок попадает в 25%, которые не будут транслировать в прямом эфире. Впрочем, матч Франция – Дания можно будет просмотреть в записи в 23:50 на региональных канал Суспільного (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків и т.д.).

Где смотреть матч Франция – Дания в интернете

Но в прямом эфире матч будет доступен на платформе MEGOGO (канал Футбол1). Также в режиме онлайн матч Франция – Дания можно просмотреть в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Франция - Дания Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой

На UA-Футболе будет доступна текстовая трансляция матча | Франция – Дания онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться новости с главными событиями в игре, а также видео забитых голов

Какие каналы покажут матч Франция – Дания в других странах