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Франция - Дания: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Франция - Дания, Чемпионат мира, 26.11.2022
фото - Getty Images
Перед началом Чемпионата мира к перспективам сборной Франции относились достаточно скептически, в то время как от Дании ждали феерии. В первом туре вышло все наоборот – датчане не поразили, а трехцветные играли как чемпионы. И все же Мбаппе и компания играли против Австралии – соперника несколько иного порядка. Дания в последнее время стала костью в горле – в последних трех очных матчах команда Дешама никак не могла победить.
Удастся ли Франции наконец-то победить Данию, смотрите в субботу, 26 ноября, начало игры в 18:00.
Покажут ли матч Франция – Дания по ТВ
Как известно, официальным транслятором является Суспільне, но на региональных каналах будет показано 75% матчей. И именно этот поединок попадает в 25%, которые не будут транслировать в прямом эфире. Впрочем, матч Франция – Дания можно будет просмотреть в записи в 23:50 на региональных канал Суспільного (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків и т.д.).
Где смотреть матч Франция – Дания в интернете
Но в прямом эфире матч будет доступен на платформе MEGOGO (канал Футбол1). Также в режиме онлайн матч Франция – Дания можно просмотреть в кабельной сети Воля ТВ.
Как еще можно следить за игрой
На UA-Футболе будет доступна текстовая трансляция матча | Франция – Дания онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться новости с главными событиями в игре, а также видео забитых голов
Какие каналы покажут матч Франция – Дания в других странах
- Канада - TSN App, TSN3, RDS App, CTV, TSN1, RDS, CTV App, TSN5, TSN4, TSN.ca
- Чехия - Nova Action, ČT Sport, Voyo
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Франция - TF1, beIN Sports 1, Molotov, beIN SPORTS CONNECT, Free, TF1 Live
- Грузия - 1TV
- Германия - Servus TV, Das Erste, Magenta Sport
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
- Польша - TVP Sport, TVP1, sport.tvp.pl, TVP Sport App
- Португалия - Antena 1 - RTP, RTP Play, Sport TV Multiscreen, Sport TV1, RTP 1
- Словакия - ČT Sport, RTVS Live
- Испания - TVE La 1, Gol Mundial
- Великобритани - BBC Radio 5 Live, ITVX, TalkSport Radio UK, STV Scotland, UTV, ITV 1 UK, STV Player
- США - Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Fox Sports 1, UFORIA App, Peacock, Foxsports.com, SiriusXM FC, Sling, Telemundo
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