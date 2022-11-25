 Франция - Дания: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира ᐉ UA-Футбол
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Франция - Дания: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Франция - Дания, Чемпионат мира, 26.11.2022

Франция - Дания: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

фото - Getty Images

Новина українською

Перед началом Чемпионата мира к перспективам сборной Франции относились достаточно скептически, в то время как от Дании ждали феерии. В первом туре вышло все наоборот – датчане не поразили, а трехцветные играли как чемпионы. И все же Мбаппе и компания играли против Австралии – соперника несколько иного порядка. Дания в последнее время стала костью в горле – в последних трех очных матчах команда Дешама никак не могла победить.

Удастся ли Франции наконец-то победить Данию, смотрите в субботу, 26 ноября, начало игры в 18:00.

Покажут ли матч Франция – Дания по ТВ

Как известно, официальным транслятором является Суспільне, но на региональных каналах будет показано 75% матчей. И именно этот поединок попадает в 25%, которые не будут транслировать в прямом эфире. Впрочем, матч Франция – Дания можно будет просмотреть в записи в 23:50 на региональных канал Суспільного (Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків и т.д.).

Где смотреть матч Франция – Дания в интернете

Но в прямом эфире матч будет доступен на платформе MEGOGO (канал Футбол1). Также в режиме онлайн матч Франция – Дания можно просмотреть в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляция матча Франция - Дания
Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой

На UA-Футболе будет доступна текстовая трансляция матча | Франция – Дания онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться новости с главными событиями в игре, а также видео забитых голов

Какие каналы покажут матч Франция – Дания в других странах

  • Канада - TSN App, TSN3, RDS App, CTV, TSN1, RDS, CTV App, TSN5, TSN4, TSN.ca
  • Чехия - Nova Action, ČT Sport, Voyo
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - TF1, beIN Sports 1, Molotov, beIN SPORTS CONNECT, Free, TF1 Live
  • Грузия - 1TV
  • Германия - Servus TV, Das Erste, Magenta Sport
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 1
  • Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
  • Польша - TVP Sport, TVP1, sport.tvp.pl, TVP Sport App
  • Португалия - Antena 1 - RTP, RTP Play, Sport TV Multiscreen, Sport TV1, RTP 1
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Live
  • Испания - TVE La 1, Gol Mundial
  • Великобритани - BBC Radio 5 Live, ITVX, TalkSport Radio UK, STV Scotland, UTV, ITV 1 UK, STV Player
  • США - Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Fox Sports 1, UFORIA App, Peacock, Foxsports.com, SiriusXM FC, Sling, Telemundo
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В статье: Дания Франция ЧМ-2022
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