Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовская Аравия заблокировала вещателя ЧМ-2022. Победу над Аргентиной в стране мало кто видел
Надругались над собственными фанатами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Ashton - AMA
Регулятор ТВ-рынка Саудовской Аравии за час до начала ЧМ-2022 заблокировал доступ к платформе Tod TV, которая владеет правами на показ турнира в стране.
The New York Times информирует, что из-за этого подавляющее большинство местных болельщиков не увидели не только матчи стартовых дней ЧМ, но и историческую победу саудовцев над Аргентиной (2:1).
Вероятно, Tod TV заблокировали, поскольку она является собственностью катарской beIN Sports, которую ранее неоднократно блокировали в Саудовской Аравии якобы из-за антигосударственной пропаганды.
В настоящее время вещатель, ФИФА, Минспорта Саудовской Аравии, а также дипломаты из США и Великобритании пытаются решить проблему - такой вот "спорт вне политики".
Популярное сейчас
- Нидерланды и Эквадор топят Катар, в группе В все сборные претендуют на плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Черноморец не выбирается из зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Роналду по ходу матча с Ганой залез себе в шорты и что-то съел - Лёв одобряет
- Английские фанаты нашли хитрый способ наслаждаться запрещенным пивом на стадионах в Катаре
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО