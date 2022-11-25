Саудовская Аравия заблокировала вещателя ЧМ-2022. Победу над Аргентиной в стране мало кто видел

Регулятор ТВ-рынка Саудовской Аравии за час до начала ЧМ-2022 заблокировал доступ к платформе Tod TV, которая владеет правами на показ турнира в стране.

The New York Times информирует, что из-за этого подавляющее большинство местных болельщиков не увидели не только матчи стартовых дней ЧМ, но и историческую победу саудовцев над Аргентиной (2:1).

Вероятно, Tod TV заблокировали, поскольку она является собственностью катарской beIN Sports, которую ранее неоднократно блокировали в Саудовской Аравии якобы из-за антигосударственной пропаганды.

В настоящее время вещатель, ФИФА, Минспорта Саудовской Аравии, а также дипломаты из США и Великобритании пытаются решить проблему - такой вот "спорт вне политики".