Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Носилки - не проблема: травмированный лидер Эквадора надеется сыграть и в следующем матче
Вот это сила воли!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Youssef Loulidi/Fantasista
Автор всех трех голов Эквадора на текущем чемпионате мира Эннер Валенсия выразил надежду, что сможет помочь команде и в 3-м туре против Сенегала.
"Я сделал тесты - у меня растяжение связок колена, которое меня беспокоит. Сегодня я играл через боль, но главное, что я смог помочь команде, и мы по-прежнему сильны", - цитирует нападающего ESPN.
"Мое колено постепенно улучшается. Будем надеяться, что к следующей игре оно будет еще лучше и я смогу продолжить помогать команде. Наша группа хорошая, сильная. Надо хорошо подготовиться к финальной игре".
Напомним, сегодня 33-летнего Валенсию вынесли с поля на носилках в середине матча с Нидерландами (1:1). Также он не смог доиграть и поединок 1-го тура против Катара (2:0).
Решающий поединок за место в плей-офф между Эквадором и Сенегалом пройдет 29 сентября.
Популярное сейчас
- ЧМ. Нидерланды - Эквадор 1:1. Гакпо и десять гномов
- Чемпионат Мира. Иран побеждает Уэльс, забив два гола в добавленное время
- Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста
- Нидерланды и Эквадор топят Катар, в группе В все сборные претендуют на плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО