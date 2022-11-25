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Носилки - не проблема: травмированный лидер Эквадора надеется сыграть и в следующем матче

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Вот это сила воли!

Носилки - не проблема: травмированный лидер Эквадора надеется сыграть и в следующем матче

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Youssef Loulidi/Fantasista

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Автор всех трех голов Эквадора на текущем чемпионате мира Эннер Валенсия выразил надежду, что сможет помочь команде и в 3-м туре против Сенегала.

"Я сделал тесты - у меня растяжение связок колена, которое меня беспокоит. Сегодня я играл через боль, но главное, что я смог помочь команде, и мы по-прежнему сильны", - цитирует нападающего ESPN.

"Мое колено постепенно улучшается. Будем надеяться, что к следующей игре оно будет еще лучше и я смогу продолжить помогать команде. Наша группа хорошая, сильная. Надо хорошо подготовиться к финальной игре".

Напомним, сегодня 33-летнего Валенсию вынесли с поля на носилках в середине матча с Нидерландами (1:1). Также он не смог доиграть и поединок 1-го тура против Катара (2:0).

Решающий поединок за место в плей-офф между Эквадором и Сенегалом пройдет 29 сентября.

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В статье: Эквадор Эннер Валенсия
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Источник:
ESPN

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