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Ван Гал: Мы взяли 1 очко против гораздо более сильного соперника. Мы провели не очень хороший матч

Чемпионат мира FIFA
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Ван Гал: Мы взяли 1 очко против гораздо более сильного соперника. Мы провели не очень хороший матч

Фото: twitter.com/OnsOranje

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Нидерланды спасли ничью в матче против Эквадора (1:1). Единственный мяч Oranje забил Коди Гакпо в самом начале встречи точным дальним ударом.

После забитого гола Нидерланды пробили по воротам всего 1 раз.

"Я думаю, что мы провели не очень хороший матч.

Мы плохо владели мячом, это была нашей проблемой и в первом матче. Все вподборы, все дуэли были за Эквадором. В последнем вы не можете победить, я считаю.

Мы работаем над (сохранением) владения мячом и будем продолжать работать над этим. Сможем ли мы это делать? Не могу этого гарантировать. Но я так думаю, у нас есть несколько вариантов в полузащите, и я могу попробовать их", – сказал Ван Гал.

На вопрос, не хватает ли его команде лидеров, Ван Гал добавил:

"Я не думаю, что это так просто, у нас было так много разных игроков, отдававших пас игроку не того цвета. Это вопрос, ответ на который нам нужно найти на практических занятиях.

Мы упустили из виду баланс здесь, но мы можем его найти. Умная вещь сегодня заключается в том, что мы сыграли матч и получили одно очко против гораздо более сильного соперника, вот как я это вижу", – закончил Луи Ван Гал.

В следующем туре Нидерланды встретятся с Катаром. У команды Ван Гала 4 очка, столько же у Эквадора.

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал Эквадор Чемпионат мира 2022
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Источник:
football365.com

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