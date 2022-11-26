Крах хозяев, индивидуалисты Нидерландов и вторая подряд недосказанность США. Дайджест ЧМ-2022

Шестой игровой день чемпионата мира 2022 года прошел под знаком первых матчей второго тура группового раунда. Матчи провели представители квартетов А и В, которые между собой не определили ни одного участника плей-офф, но определили неудачу. Им стала сборная Катара.

Результаты дня

Группа А

Катар – Сенегал 1:3

Голы: Мунтари 78 – Диа 41, Дьедиу 48, Дьенг 84

Нидерланды – Эквадор 1:1

Голы: Гакпо 6 – Валенсия 49

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 2 1 1 0 3-1 +2 4 2 Эквадор 2 1 1 0 3-1 +2 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3-3 0 3 4 Катар 2 0 0 2 1-5 -4 0

Группа В

Уэльс – Иран 0:2

Голы: Чесми 90+8, Резаерян 90+11

Англия – США 0:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 2 1 1 0 6-2 +4 4 2 Иран 2 1 0 1 4-6 -2 3 3 США 2 0 2 0 1-1 0 2 4 Уэльс 2 0 1 1 1-3 -2 1

Гол дня

На него охотятся многие топ-клубы Европы. Неудивительно, ведь Коди Гакпо проводит шикарный сезон в ПСВ. Однако сияние восходящей звезды было бы не таким ярким без достойного выступления на Мундиале. Так что такие голы – это то, что нужно для реноме талантливого нападающего.

Атака была быстрой и продуманной, однако у Гакпо мяч оказался чуть ли не случайно. В зоне, где перед футболистом не было простора. Именно поэтому удар получился таким хорошим: из гущи людей, сильно и точно. Аккурат для YouTube-подборок.

Герой дня

Он должен был получить свое признание еще по итогу первого дня чемпионата мира. Собственно, и получил, хотя, несмотря на перформанс Валенсии, много внимания уделялось контексту. А именно: организационным моментам, судейству и безнадежности соперника.

В этот раз лидер сборной Эквадора не просто сыграл ярко, но и сумел привлечь к этой яркости внимание всего футбольного сообщества. Нидерланды ван Гаала стали больше командой индивидуалистов, а вот Эквадор был цельным коллективом, вожаком которого выступил опытный нападающий.

Два матча – три гола. Шесть последних результативных ударов эквадорцев на Мундиалях – и все авторства Энера Валенсии. Его сноровка при работе с мячом завораживает, а умение правильно выбрать позицию подчеркивает, что успех в футболе зависит от интеллектуальных способностей.

Единственное, что огорчает – это очередной вынужденный досрочный уход Валенсии с поля. Против Катара он был заменен на 77-й минуте, против Нидерландов – на 90-й. И травма кажется серьезной.

Неудачник дня

На самом деле, трудно было ожидать от сборной Катара прорыва по сравнению с первым матчем, однако на улучшение игры болельщики страны-хозяйки турнира рассчитывали. И, видимо, получили свое, ведь катарцы забили первый свой гол в истории выступлений на Мундиалях, а также создали несколько достойных моментов у чужих ворот.

Проблемой стала игра в защите. А точнее – ошибки, которых катарцы допускали как в первом, так и во втором таймах. Крах начался с ужасающей ошибки защитника Булаема Кухи. Он стал главным неудачником дня и "способствовал" тому, что Катар досрочно потерял шансы на выход в плей-офф.

Факт дня

Сборная США не пропускает до перерыва уже в четырех матчах чемпионата мира подряд – это рекорд турнира. Вообще американцы показывают себя очень амбициозной и упорной командой, которая, впрочем, не лишена недосказанности. Превосходство было над Уэльсом – и только ничья. Преимущество на определенных отрезках было и над Англией – и снова делят очки.

Теперь для выхода из группы нужно в последнем туре побеждать Иран. Это будет важное спортивное столкновение с политическим контекстом.

Странность дня

В первом туре группового раунда не было ни одной красной карточки. А это, между прочим, целых шестнадцать матчей с большим количеством компенсированных минут. И только в первый день второго круга эта "толерантность" развеялась по ветру. Примечательно, что удаление в составе Уэльса стало ключевым в процессе определения результата: после него Иран оформил два поздних гола.